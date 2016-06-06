Банега: «Переход в «Интер» уже согласован»

Полузащитник «Севильи» Эвер Банега попрощался со своими бывшими партнерами по испанскому клубу. Свою карьеру он продолжит в «Интере».

«Я уже попрощался с людьми на вечеринке, устроенной в честь этого. Я решил уйти. Нужно использовать все возможности.

Переход в «Интер» уже согласован. Клуб его официально оформил, но еще нужно подождать для устранения нюансов. Хавьер Дзанетти уже поздравил меня с переходом в «Интер». Но сейчас я сконцентрирован на выступлении за сборную Аргентины», – сказал Банега.

Банега достался «Интеру» бесплатно, а зарплата футболиста в миланском клубе составит 3 миллиона евро в год.