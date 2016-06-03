«Вильярреал» намерен приобрести Черышева

«Вильярреал» заинтересован в покупке полузащитника «Реала» Дениса Черышева. Сообщается, что президент «желтой субмарины» Фернандо Роч хочет переманить 25-летнего футболиста тем, что его команда будет выступать в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.

Напомним, что россиянин уже выступал за «Вильярреал» в сезоне-2014/15. Нынешний год хавбек провел на правах аренды в «Валенсии», где получил травму.

Соглашение Черышева с «Реалом» рассчитано до лета следующего года. Его рыночная стоимость составляет десять миллионов евро.