Роналду попросил президента «Реала» приобрести Погба

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду считает, что полузащитник «Ювентуса» Поль Погба способен усилить состав мадридской команды. Сообщается, что португальский форвард попросил президента «сливочных» Флорентино Переса приобрести хавбека сборной Франции в испанский клуб в летнее трансферное окно.

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан также хотел бы видеть своего соотечественника в команде.

Напомним, что трансферная стоимость Погба составляет 65 миллионов евро. В его услугах заинтересованы «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Манчестер Сити» и «Барселона».