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  • Луческу: «Зенит» – один из лучших клубов Восточной Европы, хотел бы тренировать его до 100 лет»

Луческу: «Зенит» – один из лучших клубов Восточной Европы, хотел бы тренировать его до 100 лет»

3 июня 2016, 12:46
20

Новый наставник «Зенита» Мирча Луческу выразил уверенность, что в петербургском клубе его ждет большое будущее. Напомним, что румынский специалист подписал с сине-бело-голубыми соглашение сроком до 2018 года.

«Я очень рад, что сделал этот шаг и сейчас нахожусь в «Зените». Считаю, что «Зенит», ЦСКА и «Шахтер» — лучшие клубы Восточной Европы. Я принял клуб с очень большими амбициями не только в России, но и в Европе. В последнее время «Зенит» тренировали очень хорошие тренеры: Адвокат, Спаллетти и Виллаш-Боаш. Они добились больших успехов.

Знаю, что меня ждет большая работа, знаю большую требовательность болельщиков. Я приехал сюда не на два года, а на много-много лет. Хотел бы здесь остаться до 100 лет. Хотелось бы передать болельщикам, что нас ждет хорошее будущее. Я перешел сюда с большими амбициями и чувствую ответственность. Мы все вместе решим большие задачи», – сказал Луческу.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Луческу Мирча
Комментарии (20)
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Pro100Kid
1464948227
Здоровья Мирче и прожить до 100 лет. Хороший тренер.
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Barsuk52
1464948251
тут сложне чем в украине , конкуренция намного серьезней
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FanatSerj
1464949254
А что там за суммы у него в контракте ? А то запел то как запел )))
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киришанин
1464951258
Подлизал
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Legioner-05
1464951371
Ахахахах,за такие бабки дед и не такое скажет))Внуков хочет обеспечить на всю жизнь))))
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novic-83
1464952059
А как же Луческо без темнокожих парней. Нацисты Петербургские не датут им играть в клубе
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ss_ss1987
1464952868
Я уверен что с Луческу Зенит дойдет до финала ЛЧ
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Kybik-Pybik
1464953314
Мистер грибов объелся походу
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RedWhiteFanS
1464953536
Тоже хочет подоить Газпром
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Black Giz
1464953776
Не могу понять почему напали на Луческу. Отличный тренер, который доказал свой уровень с Шахтой. При всех прочих он как минимум лучше Боаша.
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