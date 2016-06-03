Луческу: «Зенит» – один из лучших клубов Восточной Европы, хотел бы тренировать его до 100 лет»

Новый наставник «Зенита» Мирча Луческу выразил уверенность, что в петербургском клубе его ждет большое будущее. Напомним, что румынский специалист подписал с сине-бело-голубыми соглашение сроком до 2018 года.

«Я очень рад, что сделал этот шаг и сейчас нахожусь в «Зените». Считаю, что «Зенит», ЦСКА и «Шахтер» — лучшие клубы Восточной Европы. Я принял клуб с очень большими амбициями не только в России, но и в Европе. В последнее время «Зенит» тренировали очень хорошие тренеры: Адвокат, Спаллетти и Виллаш-Боаш. Они добились больших успехов.

Знаю, что меня ждет большая работа, знаю большую требовательность болельщиков. Я приехал сюда не на два года, а на много-много лет. Хотел бы здесь остаться до 100 лет. Хотелось бы передать болельщикам, что нас ждет хорошее будущее. Я перешел сюда с большими амбициями и чувствую ответственность. Мы все вместе решим большие задачи», – сказал Луческу.