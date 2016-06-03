Руни: «Мы не играли хорошо, но победили – это хороший знак»

Нападающий сборной Англии Уэйн Руни поделился впечатлениями после товарищеского матча против команды Португалии (1:0).

«Мы выиграли, но нам все время было тяжело. Они остались в меньшинстве – в футболе так бывает. Мы были лучшей командой на поле.

Нужно играть лучше, мы знаем. Мы не сыграли хорошо, но все равно победили – это хороший знак.

Тренер тяжело работает. Это относится и ко всем нам – 23 игрокам.

Мы готовы. Мы не показали всех своих возможностей, но выиграли три матча», – сказал Руни.