Товарищеский матч. Смоллинг принес Англии победу над Португалией

В товарищеском матче сборная Англии и обыграла команду Португалии со счетом 1:0 благодаря голу Криса Смоллинга в концовке встречи.

Напомним, на чемпионате Европы англичане сыграют в одной группе с Россией, Уэльсом и Словакией, а португальцам предстоит встретиться с Венгрией, Австрией и Исландией. Для подопечных Роя Ходжсона эта игра была последней перед встречей с россиянами.

Товарищеский матч

Англия – Португалия – 1:0 (0:0) Текстовый онлайн матча

Гол: 1:0 – Смоллинг, 87.

Удаление: Алвеш, 35.