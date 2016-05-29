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  • Стали известны все команды первой корзины Лиги чемпионов 2016/17

Стали известны все команды первой корзины Лиги чемпионов 2016/17

29 мая 2016, 06:13
19

Победа мадридского «Реала« над «Атлетико» позволила команде Зинедина Зидана войти в первую корзину группового этапа Лиги чемпионов следующего сезона. По действующим правилам в нее входят победители семи сильнейших чемпионатов и обладатель трофея предыдущего года.

Полностью первая корзина выглядит следующим образом:

Корзина 1: «Барселона» (Испания), «Лестер Сити» (Англия), «Бавария» (Германия), «Ювентус» (Италия), «Бенфика» (Португалия), «ПСЖ» (Франция), ЦСКА (Россия), «Реал» (Испания).

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Реал
Комментарии (19)
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alex-76
1464493266
Лестер сила! Удачи лисам!
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glumm
1464497358
удачи ЛЕстеру
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vladimir-7
1464498391
ЦСКА удачи!
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gor77
1464499298
Пожалуй, действительно в первой корзине представители лучших чемпионатов Европы! Испания вне конкуренции! ФАКТ!!! Хотя мне больше нравится АПЛ!!!
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subbotaspartak
1464502183
Как же так, а где ростов? Бердыев там играть готов
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NEYMAR DYNAMO MOSKOW
1464504012
выгодная группа для цска - 1. цска 2. лестер 3. ювентус 4. бенфика
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tanis 29
1464508495
Кони в первой корзине, может хоть в этом розыгрыше повезет с жеребьевке.
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koli4ka
1464510436
Вот будет смеху по всей Эвропе, если кони с первой корзины будут в жопе...
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Kos77
1464510472
А Зенька уже в полуфинале
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tambovchanin
1464513304
надеюсь хоть в этом розыгрыше кони за 3ее место зацепятся и выйдут в Л.Е
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