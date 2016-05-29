Стали известны все команды первой корзины Лиги чемпионов 2016/17

Победа мадридского «Реала« над «Атлетико» позволила команде Зинедина Зидана войти в первую корзину группового этапа Лиги чемпионов следующего сезона. По действующим правилам в нее входят победители семи сильнейших чемпионатов и обладатель трофея предыдущего года.

Полностью первая корзина выглядит следующим образом:

Корзина 1: «Барселона» (Испания), «Лестер Сити» (Англия), «Бавария» (Германия), «Ювентус» (Италия), «Бенфика» (Португалия), «ПСЖ» (Франция), ЦСКА (Россия), «Реал» (Испания).