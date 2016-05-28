Зидан: «Роналду еще испытывает болевые ощущения, но в финале ЛЧ он будет в порядке»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан накануне финала Лиги чемпионов с «Атлетико» рассказал о самочувствии нападающего «сливочных» Криштиану Роналду, а также подчеркнул, что предстоящая игра будет очень сложной для его подопечных.

«Роналду еще испытывает небольшие болевые ощущения, но в целом он в порядке. В финале он сможет сыграть в полную силу. Если его что-то и беспокоит, во время матча все пройдет.

Впереди сложнейшая игра, нам будет невероятно тяжело, но мы через это уже проходили и готовы пройти еще раз. У нас было две недели на подготовку, и теперь игрокам не терпится выйти на поле.

Наблюдаю у игроков тот же настрой, что и перед предыдущим финалом в Лиссабоне. Мы в одном матче от своей цели. Все рады выходу в финал. Мы готовы к этому поединку. Готовность – ключевое слово. Команда готова играть. Мы много трудились ради своей цели, и я доволен проделанной работой. Нам пришлось выдержать многие испытания, но финал без этого невозможен. Команда знает, что такое терпеть. Бесспорно, завтра тоже придется помучиться, но испытывать трудности в финале – обычное дело. Хочешь выиграть – придется попотеть.

Поражение не станет провалом. Провалом будет неправильное отношение. Мы должны отдать все силы. Это футбольный матч. Невозможно предугадать, что произойдет, но могу заверить, что мы хорошо готовы к игре. Некоторые игроки ушли от нас после финала 2014 года, но философия клуба осталась неизменной. Мы по-прежнему полагаемся на единение, стремление и дружбу. Когда команда выходит на поле, каждый стремится отдать все силы. Точно так же будет и завтра.

Когда начнется матч, я буду выглядеть напряженнее, чем в финале, в котором участвовал как игрок, но это часть тренерской работы. Мне даже нравится испытывать такое давление. Приходилось ощущать его, когда я был игроком, но на тренерском мостике все иначе. Карло Анчелотти часто мне об этом говорил. «Надеюсь, тебя тоже ждет финал в качестве главного тренера», – сказал он мне перед матчем в Лиссабоне. Что ж, этот день настал, и я не перестаю думать о Карло.

Прежде всего, мы должны внимательно играть в обороне, особенно когда мяч у соперника. У нас есть свои козыри в атаке. Что самое главное? Мы должны бежать. Бежать, бежать и еще раз бежать!» – сказал Зидан.