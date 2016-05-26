У Ротенберга есть предложение из Западной Европы

Агент Дмитрий Селюк, который представляет интересы защитника «Ростова» Бориса Ротенберга, рассказал о ходе восстановления футболиста после полученной травмы колена в матче заключительного тура российской Премьер-лиги с «Тереком» (2:0).

«Ротенберга сегодня прооперировали. Процедура проходила в Германии. Врач сказал, что все прошло супер. Думаю, что через месяц-полтора Боря будет тренироваться в общей группе.

Сейчас нахожусь на переговорах с клубом, который хочет видеть у себя Ротенберга. Не могу сказать, что за клуб. Но скажу, что команда из Западной Европы. Сборная этой страны – участница Евро-2016 и неоднократно обыгрывала сборную России. Клуб в будущем сезоне будет выступать в еврокубках. Но нужно понимать, что у Ротенберга действующий контракт с «Динамо». Если москвичи отпустят Борю, он будет играть в еврокубках, если нет – в ФНЛ.

Когда речь заходит о трансфере Ротенберга, слышу, что хотят принизить достоинства Бори. Говорят, что футболист может уехать максимум в чемпионат Финляндии. Но могу сказать, что в этой стране тоже играют неплохие футболисты. Мои два игрока из Финляндии перешли в приличные клубы, и сейчас одного из них хочет заполучить «Барселона», – сказал Селюк.