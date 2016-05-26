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Луческу может вернуть Денисова в «Зенит»

26 мая 2016, 18:04
29

Известный спортивный комментатор Алексей Андронов считает, что полузащитник «Динамо» и сборной России Игорь Денисов может вернуться в «Зенит».

«Неизвестно, достроят ли стадион в Санкт-Петербурге, но на нем, видимо, может сыграть Игорь Денисов. «Зенит» готов его вернуть, дело за Луческу!» – написал Андронов в своем Twitter.

Напомним, что 32-летний футболист выступает за «Динамо» с 2013 года. По итогам прошедшего чемпионата столичный клуб вылетел в ФНЛ.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Трансферы Динамо Зенит Денисов Игорь Луческу Мирча
Комментарии (29)
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MaAaXxX
1464275875
Денисов развалил Анжи, утопил Динамо в ФНЛ, не надо его возвращать,а то и Зеня вылетит еще))
Ответить
kanaev9
1464276610
Только этого г...ка здесь и не хватало!!!
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18JG
1464276620
Куда больше интересует будущее Кержа, чем этого гопника.
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alp
1464279524
это будет его первый неправильный шаг. денисову нет места в Зените
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Sergh4
1464279956
Ещё чего не хватало! На хрен он тут нужен.
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Пчела 672
1464283647
Что то все менты разбежались, кто куда(( видимо совсем дела у Динамо плохи.
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yurdin
1464285088
Это прекрасно!Анжи -Аминь!Динамо-Аминь!Зеня!?Тепе
рь я иду к вам!)))
Ответить
sidul1
1464287552
все лучше чем юсуп
Ответить
koli4ka
1464289443
А на фига эта нада???
Ответить
geragera
1464290383
денисов шлак и нытик . пусть в фнл сидит попрошайка
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