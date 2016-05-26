Луческу может вернуть Денисова в «Зенит»

Известный спортивный комментатор Алексей Андронов считает, что полузащитник «Динамо» и сборной России Игорь Денисов может вернуться в «Зенит».

«Неизвестно, достроят ли стадион в Санкт-Петербурге, но на нем, видимо, может сыграть Игорь Денисов. «Зенит» готов его вернуть, дело за Луческу!» – написал Андронов в своем Twitter.

Напомним, что 32-летний футболист выступает за «Динамо» с 2013 года. По итогам прошедшего чемпионата столичный клуб вылетел в ФНЛ.