Витсель решил остаться в «Зените» из-за Луческу

Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель принял решение остаться в Санкт-Петербурге. Это связано с приходом нового главного тренера Мирчи Луческу, который рассчитывает на бельгийца.

Действующий контракт 27-летнего футболиста рассчитан до середины 2017 года. Ранее сообщалось об интересе к нему со стороны ряда клубов, в том числе «Милана» и «Ювентуса».

В минувшем сезоне Витсель провел во всех турнирах 41 матч, забил шесть голов и сделал шесть голевых передач. В «Зенит» он перешел в 2012 году.