Завтра Луческу проведет переговоры с «Зенитом»

Бывший главный тренер «Шахтера» Мирча Луческу прибыл в Санкт-Петербург, где завтра, 23 мая, проведет переговоры с представителями «Зенита». Об этом сообщает «Life78».

По информации источника, румынский специалист является одним из претендентов на пост рулевого петербургского клуба. Кроме Луческу, на эту должность претендуют Паулу Соуза, возглавляющий «Фиорентину», и Жорже Жезуш, тренирующий лиссабонский «Спортинг».

Напомним, Луческу находился на посту главного тренера «Шахтера» с 2004 по 2016 год.