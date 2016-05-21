После матча с «Зенитом» фанаты «Динамо» вырвались на поле, чтобы высказать претензии игрокам

Московское «Динамо» в матче 30-го тура РФПЛ потерпело крупное поражение от «Зенита» со счетом 0:3. После окончания игры около 10 болельщиков бело-голубых прорвались на поле и в грубой форме высказали претензии своим игрокам. В частности, объектом конфликта стали защитники Виталий Дьяков и Себастьян Хольмен, полузащитник Антон Соснин и вратарь Владимир Габулов.

Отметим, что «Динамо» впервые в истории вылетело из элитного дивизиона чемпионата России и следующий сезон проведет в ФНЛ.

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