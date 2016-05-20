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Тренер «Баварии»: «Такого, как Гвардиола, я еще не видел»

20 мая 2016, 20:33
1

Ассистент Хосепа Гвардиолы в «Баварии» Херманн Герланд, который ранее также работал с Луи ван Гаалом и Юппом Хайнкесом, высказал свое восхищение работой испанца.

«Гвардиола примечателен тем, как он смотрит матчи, настраивает команду на соперника и разбирает соперника на компьютере. Такого я еще не видел! Пеп – великолепный тренер. Я нахожусь в том возрасте, когда человек уже очень многое знает, но в последние годы я научился очень многому», – заявил Герланд.

Напомним, в субботу «Бавария» сыграет в финале Кубка Германии против дортмундской «Боруссии». Для Гвардиолы этот матч станет последним в мюнхенском клубе.

Источник: ФК «Бавария»
Германия. Бундеслига Бавария Гвардиола Хосеп
Комментарии (1)
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Protosser
1464002809
Разумеется.
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