Тренер «Баварии»: «Такого, как Гвардиола, я еще не видел»

Ассистент Хосепа Гвардиолы в «Баварии» Херманн Герланд, который ранее также работал с Луи ван Гаалом и Юппом Хайнкесом, высказал свое восхищение работой испанца.

«Гвардиола примечателен тем, как он смотрит матчи, настраивает команду на соперника и разбирает соперника на компьютере. Такого я еще не видел! Пеп – великолепный тренер. Я нахожусь в том возрасте, когда человек уже очень многое знает, но в последние годы я научился очень многому», – заявил Герланд.

Напомним, в субботу «Бавария» сыграет в финале Кубка Германии против дортмундской «Боруссии». Для Гвардиолы этот матч станет последним в мюнхенском клубе.