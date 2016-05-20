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Радимов: «Романцева пьяным или с водкой не видел ни разу»

20 мая 2016, 17:15
5

Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов поделился своими воспоминаниями о выступлениях за национальную команду под руководством главного тренера Олега Романцева.

– Олега Романцева теперь многие хают, но я считаю, что это неправильно. Все его многочисленные титулы абсолютно заслуженны. 9 чемпионств! Под его руководством «Спартак» выходил в полуфиналы всех трех европейских турниров – это огромнейшее достижение на международной арене! Кроме того, он выводил сборную России на чемпионаты мира и Европы. То, что в финальной части не складывалось, – это уже отдельные вопросы. Игру команде он ставил очень интересную и красивую. Я считаю, что это величайший тренер своей эпохи и один из лучших в российской истории. Думаю, что и в настоящее время Олег Иванович смог бы работать на высоком уровне.

– Какую роль он сыграл в вашем развитии?

– То, как Романцев мог донести до игроков, что надо делать на поле, было неповторимо – это был главнейший его козырь. За всю игровую карьеру я такого больше не встречал. Это как в игре в тетрис: все встраивалось. Каждая установка Романцева пробивала до пота. Я ехал на игру и понимал, что мне делать на поле и насколько это важно…

– В книге про сборную России Кирьяков рассказывал, как Романцев пил у себя в номере…

– Я слышал эту историю, но могу от себя сказать: Романцева с водкой ни разу не видел. Тем более чтобы он был пьяным на разборе игры или на тренировке…

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия Россия Спартак Романцев Олег Радимов Владислав
Комментарии (5)
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prosport69
1463754164
Я тоже не видел)
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grand-igor
1463756948
с похмель ДА но пьяным НЕТ
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Mak-syt
1463772116
Уважайте наших великих тренеров их и так не много.!!!!!!!!!!
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aurora5858
1463804969
Супер тренер-но время не умолимо
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Shinra
1466061504
Как-то слабо верится, помню как он на кубке содружества на пресс-конференции сидел ну явно "под мухой".
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