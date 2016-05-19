Пять испанских клубов сыграют в ЛЧ-2016/17, четыре начнут турнир с группового этапа

В финале Лиги Европы «Севилья» обыграла «Ливерпуль» со счетом 3:1.

Эта победа дает подопечным Унаи Эмери право сыграть в Лиге чемпионов, куда команда не отобралась по итогам внутреннего чемпионата.

«Севилья» вместе с «Барселоной», «Реалом» и «Атлетико» начнет Лигу чемпионов с группового этапа, поскольку оба финалиста нынешней ЛЧ – «Реал» и «Атлетико» – обеспечили себе выход в основную сетку турнира через чемпионат Испании.

«Вильярреал», финишировавший в Примере четвертым, сыграет на стадии плей-офф Лиги чемпионов.