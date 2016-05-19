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  • Пять испанских клубов сыграют в ЛЧ-2016/17, четыре начнут турнир с группового этапа

Пять испанских клубов сыграют в ЛЧ-2016/17, четыре начнут турнир с группового этапа

19 мая 2016, 01:19
12

В финале Лиги Европы «Севилья» обыграла «Ливерпуль» со счетом 3:1.

Эта победа дает подопечным Унаи Эмери право сыграть в Лиге чемпионов, куда команда не отобралась по итогам внутреннего чемпионата.

«Севилья» вместе с «Барселоной», «Реалом» и «Атлетико» начнет Лигу чемпионов с группового этапа, поскольку оба финалиста нынешней ЛЧ – «Реал» и «Атлетико» – обеспечили себе выход в основную сетку турнира через чемпионат Испании.

«Вильярреал», финишировавший в Примере четвертым, сыграет на стадии плей-офф Лиги чемпионов.

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Лига чемпионов Севилья Барселона Реал Атлетико Вильярреал
Комментарии (12)
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Тraumtanzеr
1463613091
Сосьедад получается в ЛЕ теперь?
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SE PAVLOV
1463622237
Вот Ростов то наваляет им всем !!!
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RealArsenal
1463622868
Доминирование.
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vlalvl
1463624174
Да испанцы - машина!!!
Ответить
Наварх
1463631706
Молодцы Испанцы, слов нет, "результат на табло". Поздравляю.
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VIPded
1463636172
Испанцы красавы!
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Kurp
1463638457
Ростов их порвет!!!
Ответить
Костя из Барселоны
1463677642
Как и в прошлом году
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dudarik
1464087539
Красавы испанцы
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