Буффон: «Если в спорте есть справедливость, то «Атлетико» выиграет ЛЧ»

Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов, в котором сыграют «Атлетико» и «Реал».

«Если в спорте есть справедливость, то «Атлетико» выиграет. Два года назад им очень не повезло в финале. Я верю, что в спорте есть возможность реванша. Это будет тяжелая задача, потому что у «Реала» больше опыта в подобных матчах.

«Реал» – фаворит, но благодаря организованности и цепкости «Атлетико» является самым сложным соперником. Не удивлюсь, если они выиграют. Мне не понравилось, как они проиграли тот финал, потому что им очень не повезло тогда. «Атлетико» будет очень злым, и «Реалу» придется попотеть, чтобы обыграть их», – сказал Буффон.