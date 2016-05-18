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  • Буффон: «Если в спорте есть справедливость, то «Атлетико» выиграет ЛЧ»

Буффон: «Если в спорте есть справедливость, то «Атлетико» выиграет ЛЧ»

18 мая 2016, 19:00
7

Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов, в котором сыграют «Атлетико» и «Реал».

«Если в спорте есть справедливость, то «Атлетико» выиграет. Два года назад им очень не повезло в финале. Я верю, что в спорте есть возможность реванша. Это будет тяжелая задача, потому что у «Реала» больше опыта в подобных матчах.

«Реал» – фаворит, но благодаря организованности и цепкости «Атлетико» является самым сложным соперником. Не удивлюсь, если они выиграют. Мне не понравилось, как они проиграли тот финал, потому что им очень не повезло тогда. «Атлетико» будет очень злым, и «Реалу» придется попотеть, чтобы обыграть их», – сказал Буффон.

Источник: Football Espana
Лига чемпионов Ювентус Атлетико Реал Буффон Джанлуиджи
Комментарии (7)
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roman230582
1463590309
Все верно, Атлетико заслужил победу в ЛЧ
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Juve1897
1463591209
Такая Величина как Буффон знает что говорит. Солидарен с мнением Джиджи, хотя мне больше импонирует Реал. Буду просто наслаждаться надеюсь красивым матчем без грязи.
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anacarp
1463593755
правильные вещи говорит только атлетико должен взять лч
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TripLike
1463600112
Атлетико и без грязи? вы что,смеетесь?Самая грязная команда в мире...
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Тraumtanzеr
1463617071
Было бы справедливо, если бы атлетосы по делу обыграли бы двух последних соперников.В первой игре судья вывез, пеналь не поставив, во второй отскочили за счет выездного гола.
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Protosser
1463640748
Буффонище ерунды не скажет. Атлетико - реально должен взять реванш за то невезение. За те добавленные 5 минут..
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