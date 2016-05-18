«Интер» хочет арендовать Туре

Агент Дмитрий Селюк, который представляет интересы полузащитника «Манчестер Сити» Яя Туре, подтвердил желание «Интера» заполучить ивуарийского футболиста в свое распоряжение в следующем сезоне.

«Это правда, что мы имели разговор с Манчини. Сейчас мы пытаемся договориться с «Манчестер Сити» об аренде, но они хотят только продать игрока. Не могу сказать, интересуется ли Туре кто-то еще. «Интер» – это хороший клуб», – сказал Селюк.

Известно, что новый главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола готов отпустить Туре.