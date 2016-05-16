Пеллегрини: «В целом, мы провели хороший сезон»

Главный тренер «Манчестер Сити» Мануэль Пеллегрини поблагодарил верных болельщиков клуба после ничьей со «Суонси Сити» в последнем туре английской Премьер-лиги.

«Сегодня особенный день. Нелегко прощаться с клубом, особенно после трех счастливых лет в Манчестере… Я с большим удовольствием работал здесь, но в жизни приходится расставаться со многим, и я рад, что мы хорошо завершили этот сезон.

Футболки у меня нет, поэтому после матча я подарил одному из болельщиков на память свой пиджак. В течение трех лет в «Манчестер Сити» болельщики всегда поддерживали меня – я благодарен им за это.

Мы выиграли Кубок лиги и впервые в истории клуба выступали в полуфинале Лиги чемпионов УЕФА, уступив «Реалу» только из-за одного автогола. Мы не могли продолжать борьбу в Кубке Англии и Премьер-лиге и завершили сезон АПЛ не так, как хотели, но оставались на одном из первых мест турнирной таблицы на протяжение всего года. В целом, мы провели хороший сезон.

Я знал, что матч «МЮ» и «Борнмута» отменили, но у нас не было полной информации. Мы были собраны на своей задаче, потому что не зависим от результата «Манчестер Юнайтед», – сказал Пеллегрини.

«Манчестер Сити» финишировал на четвертом месте и должен дождаться результата отложенного матча между «Манчестер Юнайтед» и «Борнмутом».