Тухель: «Я недоволен сезоном»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель подвел итоги выступления команды в чемпионате Германии.

«Я недоволен сезоном, потому что «Бавария» опередила нас на десять очков. Отрыв не должен быть таким большим. Я обеспокоен тем, что мы не можем конкурировать с «Баварией». У нас впереди много работы.

Жаль, что «Бавария» обеспечила себе чемпионство досрочно. Мы перестали играть в свой футбол и должны действовать лучше. Мы сможем победить в Кубке только в том случае, если отдадим все силы», – сказал Тухель.