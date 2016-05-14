Гвардиола: «Прошу прощения у фанатов и игроков за Лигу чемпионов»

Главный тренер «Баварии» Хосеп Гвардиола поделился впечатлениями от празднования чемпионства, которое состоялось после матча 34-го тура Бундеслиги против «Ганновера» (3:1).

«Я счастлив. Когда меня здесь обливали пивом в первый раз, я немного стеснялся, но сегодня было лучше. Жаль, что так мало!

Я не выиграл Лигу чемпионов для своих футболистов. Я прошу прощения у болельщиков, но прежде всего – у игроков.

Я немного вырос как тренер здесь. Этот период карьеры был полезен для меня и для моего развития», – сказал Гвардиола.