Промес: «В Екатеринбурге было важно победить, а не показать спартаковский футбол»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес отметил, что победа в матче 28-го тура РФПЛ над «Уралом» (1:0) была куда важнее, нежели демонстрация пресловутой спартаковской игры, которую так ждут болельщики красно-белых. Также игрок заявил, что команда намерена в поединке 28-го тура против «Терека» продлить череду удачных игр.

«В матче против «Урала» мы владели мячом 30 процентов. Хочу отметить, мы поехали в Екатеринбург не для того, чтобы показывать спартаковский футбол. Мы туда ехали, чтобы победить. Мы этого добились. Игра забудется, результат останется.

Поле и погодные условия были не лучшими. Но я не тот игрок, который будет жаловаться на это. Сейчас мы выправляем свое турнирное положение. У нас победная серия. И в понедельник мы попытаемся ее продлить», – отметил Промес.