Рахимов: «Футбол, который мы показывали, был очень хорошего уровня»

Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов пообщался с журналистами после победы над «Амкаром» (2:0) в домашнем матче 28-го тура чемпионата России. По словам специалиста, в нынешнем сезоне грозненский клуб показывал футбол хорошего уровня.

– Победа всегда оставляет положительные эмоции. Какие-то ошибки можно спрятать, не заметить. Самое важное – результат, и все-таки, было два разных тайма. Первый гол помог нам раскрепоститься, был очень хороший футбол. Во втором тайме ожидали, что «Амкар» начнет раскрываться, но не дождались этого. «Амкар» остался в обороне и играл очень плотно. Поэтому у нас был контроль мяча, но быстрых атак было мало, не удавалось хорошо комбинировать. Выиграли, но сам матч можно разделить на две части.

Остались ли у «Терека» турнирные задачи? Сегодня и «Спартак» одержал победу, в такой ситуации, будет сложно. Добавилась головная боль из-за четвертой желтой карточки Иванова. Будем искать возможности, будем стараться показать свои лучшие качества в игре со «Спартаком». Теоретические шансы у нас есть, будем цепляться. У нас в этом году один из лучших результатов в истории клуба. Но меня больше порадовало качество игры во многих матчах. Футбол, который мы показывали, был очень хорошего уровня. Есть много положительных моментов, но хочется большего. Нужно оставаться реалистами, хотя в такой ситуации это тяжело, начинаешь считать, где еще мог взять очки, где потерял их. И не думаешь, что были матчи, где ты приобрел эти очки. Все равно, чувство неудовлетворенности пока есть.

Была информация, что Садаев не сможет выйти на поле до конца сезона, но он сыграл? Форсировали его подготовку, но пока его физическое состояние не очень хорошее. Мы наблюдаем за всеми игроками, кто в каком состоянии находится, поэтому он вышел в концовке матча.