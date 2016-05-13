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Болельщик продает «чемпионский» воздух со стадиона «Лестера»

13 мая 2016, 07:12
9

Британский фанат решил продавать на интернет-аукцион eBay банки с воздухом с матча 37-го тура АПЛ между «Лестером» и «Эвертоном» (3:1). Напомним, что именно после этой игры команда Клаудио Раньери получила чемпионский кубок.

Всего болельщик выложил на продажу 10 банок, а каждая из них оценивается в 30 фунтов.

«Празднуйте вместе с командой, купив этот свежий, чистый воздух из сердца «Лестера» в один из наших самых счастливых дней — день победы в АПЛ. Только раз в жизни у вас предоставляется шанс приобрести литровую банку, которая наполнена воздухом победы», — написал находчивый болельщик.

К слову, несколько банок уже проданы.

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Лестер Эвертон
Комментарии (9)
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Kano
1463115032
Что за бред. Помниться в КЗ тоже продовали.
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Kulimen
1463116968
Чистый развод, кто б его на стадион пустил с десятью банками в сумке.
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marshal9
1463118575
нормально раскручивается
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roman230582
1463121685
Делать деньги из воздуха тоже надо уметь
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андрей андреев
1463122405
Класная идея. Принимаю заявки на воздух с стадиона Олимп-2, наберу после вручения Ростову кубка
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Psih86
1463123350
Ну и животное,на пустом месте разводит лохов!
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hodyrev
1463123876
Из них 9 банок где то завалялись в кладовке,и тут вопрос-куда девать банки?
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Arhadiavol
1463127133
ахахахаха, какой молодец)
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Diesel133
1463155166
красава) в буквальном смысле делает деньги из воздуха)) и покупают ведь))
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