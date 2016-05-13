Болельщик продает «чемпионский» воздух со стадиона «Лестера»

Британский фанат решил продавать на интернет-аукцион eBay банки с воздухом с матча 37-го тура АПЛ между «Лестером» и «Эвертоном» (3:1). Напомним, что именно после этой игры команда Клаудио Раньери получила чемпионский кубок.

Всего болельщик выложил на продажу 10 банок, а каждая из них оценивается в 30 фунтов.

«Празднуйте вместе с командой, купив этот свежий, чистый воздух из сердца «Лестера» в один из наших самых счастливых дней — день победы в АПЛ. Только раз в жизни у вас предоставляется шанс приобрести литровую банку, которая наполнена воздухом победы», — написал находчивый болельщик.

К слову, несколько банок уже проданы.