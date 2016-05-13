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  • Бубнов: «Динамо» вылетает в ФНЛ, а «Зенит» не попадает в ЛЧ. Такого чемпионата у нас еще не было»

Бубнов: «Динамо» вылетает в ФНЛ, а «Зенит» не попадает в ЛЧ. Такого чемпионата у нас еще не было»

13 мая 2016, 00:37
9

Бывший защитник сборной СССР Александр Бубнов, ныне работающий футбольным экспертом, высказал мнение по поводу результатов 28-го тура российской Премьер-лиги.

«В этом туре случилось сразу два неожиданных результата — на выезде победили «Кубань» и «Анжи», хотя этого никто и не предполагал. Вот и получается, что в случае поражений в двух оставшихся турах «Динамо» может и вовсе напрямую вылететь в ФНЛ. И если с «Зенитом» у москвичей объективно шансов не очень много, то с «Кубанью» в следующем туре они способны пободаться. Эта встреча будет ключевой для них в нынешнем сезоне.

Что же касается «Ростова», то для него многое также прояснится в следующем туре. Все будет зависеть от результата матча между ЦСКА и «Краснодаром», который в состоянии отобрать очки у «армейцев». Если «быки» одержат победу, то «Ростов», играющий дома с «Уралом», может вновь возглавить таблицу. Если же выиграет ЦСКА, то москвичам останется один шаг до чемпионства.

Может также сложиться интересная ситуация, при которой и «армейцы», и ростовчане возьмут по шесть очков на финише и оставят «Зенит» без Лиги чемпионов. Только представьте: «Динамо» напрямую вылетает в ФНЛ, а «Зенит» не попадает в двойку! Внизу интрига закручена не хуже, чем наверху. Такого чемпионата у нас еще не было», – отметил Бубнов.

Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига Динамо Зенит Ростов ЦСКА Бубнов Александр
Комментарии (9)
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арейская
1463098639
Сезон и в самом деле получился потрясающим, интригующим, до последнего тура со 100% гарантией ничего нельзя предугадать
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Kolesnicov1aleksandr
1463108171
Зенит ЧЕМПИОН!!!!
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B_A_IV
1463113864
ну очень хочется увидеть вылет Динамо в ФНЛ... главное это возможно 15 место ждет диНамо
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Вомбат
1463120093
"Может также сложиться интересная ситуация, при которой и «армейцы», и ростовчане возьмут по шесть очков на финише и оставят «Зенит» без Лиги чемпионов". Не "может", а должна
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Kurp
1463121169
Ростов чемпион!!!
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Black Giz
1463121737
В любом случае это самый интересный чемпионат за всю историю РФПЛ.
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