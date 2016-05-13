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  • Аленичев: «Спартаковские болельщики уже давно ждут еврокубков»

Аленичев: «Спартаковские болельщики уже давно ждут еврокубков»

13 мая 2016, 00:52
10

Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев подвел итоги гостевого матча 28-го тура чемпионата России с «Уралом», в котором его команда одержала минимальную победу.

«Важно, что мы одержали три победы подряд, мы боремся за попадание в еврокубки и сегодня сделали очередной шаг навстречу цели. Спартаковские болельщики уже давно ждут еврокубков. Впереди у нас две игры. Нам необходимо играть с той же самоотдачей, что и в предыдущих матчах», – заявил Аленичев.

Напомним, что на данный момент «Спартак» занимает пятую строчку в РФПЛ. В заключительных матчах национального первенства красно-белые сыграют дома с «Тереком» и на выезде с «Уфой».

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Урал Аленичев Дмитрий
Комментарии (10)
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ТАРО
1463111197
теперь бы не профукать такую возможность
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Диктор
1463112115
Хоть за это держитесь
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dudarik
1463113871
Дима ты не представляешь как давно.......
Ответить
REDWHITE_
1463116377
ВПЕРЕД СПАРТАК!!!!
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Salamоn
1463119582
Хорошо что Реброва не ставит на рамку
Ответить
Black Giz
1463121304
Все будет путем.
Ответить
Расик
1463126750
Терек победить Спартак 1:0 или 2:1
Ответить
ничего личного
1463129932
"Автобус" Спартака в игре с Уралом - впечатление на всю жизнь! На конец то Аленичев нашел достойный стиль для профсоюзной команды! Весь чемпионат Спартак бился, как рыба об лед, пытался играть в футбол, не получилось, а оказывается, все просто - всей командой в оборону и жди удачу - ошибку соперника...Молодцы! Пора в Европу, сразу в финал ЛЧ! Все автобусы теперь там паркуются...
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serhz
1463130135
Спартак должен Локомотиву проставиться , те всё сделали ,чтобы ,не занять пятое место
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Denis S.
1463162011
Копа Де Соль ваш кубок...
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