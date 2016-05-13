Аленичев: «Спартаковские болельщики уже давно ждут еврокубков»

Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев подвел итоги гостевого матча 28-го тура чемпионата России с «Уралом», в котором его команда одержала минимальную победу.

«Важно, что мы одержали три победы подряд, мы боремся за попадание в еврокубки и сегодня сделали очередной шаг навстречу цели. Спартаковские болельщики уже давно ждут еврокубков. Впереди у нас две игры. Нам необходимо играть с той же самоотдачей, что и в предыдущих матчах», – заявил Аленичев.

Напомним, что на данный момент «Спартак» занимает пятую строчку в РФПЛ. В заключительных матчах национального первенства красно-белые сыграют дома с «Тереком» и на выезде с «Уфой».