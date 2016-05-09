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  • Врач сборной России: «О травмах Черышева шутят люди со своеобразным интеллектом»

Врач сборной России: «О травмах Черышева шутят люди со своеобразным интеллектом»

9 мая 2016, 20:42
6

Врач сборной России Эдуард Безуглов уверен, что травма Дениса Черышева не скажется на продолжительности его карьеры. Напомним, ранее стало известно, что футболист пропустит чемпионат Европы.

– Не раз доводилось слышать, что Черышев хрустальный.

– Это полная глупость, ерунда! Вы же понимаете, кто у нас так шутит… Люди, не владеющие информацией, и со своеобразным мировоззрением, интеллектом, скажем так. У Дениса травмы были разные. В случае рецидивов, как я уже говорил, вины игрока нет. В Лиге чемпионов это довольно распространенная вещь. Тот же Компани недавно получил повреждение. Но никто же его стеклянным не называет. У Дениса хронические изменения, обусловленные спецификой вида спорта. Мышцы резко сокращаются, натягиваются.

– Полузащитник, права на которого принадлежат «Реалу», может из-за таких проблем со здоровьем завершить карьеру раньше времени.

– Нет. Из-за этой проблемы его карьера точно не сократится. Просто есть такое мнение, что каждый спортсмен в определенный период своей карьеры, подвержен травмам. Я уверен, что в начале следующего сезона он уже выйдет на поле и забудет о былых проблемах, – сказал Безуглов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Испания. Примера Чемпионат Европы Валенсия Россия Черышев Денис
Комментарии (6)
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nim-
1462818736
Что-то я не видел, чтобы про Черыша кто-нибудь так шутил. В основном, только поддержка.
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kykyi
1462818815
Здоровья
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ШарКий вояж в ТуЛузу
1462823692
Будем надеяться.
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арейская
1462830045
Это значит недоумки? А на счет хрустальности, так этого и отрицать не надо, пусть я буду недоумком
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