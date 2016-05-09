Врач сборной России: «О травмах Черышева шутят люди со своеобразным интеллектом»

Врач сборной России Эдуард Безуглов уверен, что травма Дениса Черышева не скажется на продолжительности его карьеры. Напомним, ранее стало известно, что футболист пропустит чемпионат Европы.

– Не раз доводилось слышать, что Черышев хрустальный.

– Это полная глупость, ерунда! Вы же понимаете, кто у нас так шутит… Люди, не владеющие информацией, и со своеобразным мировоззрением, интеллектом, скажем так. У Дениса травмы были разные. В случае рецидивов, как я уже говорил, вины игрока нет. В Лиге чемпионов это довольно распространенная вещь. Тот же Компани недавно получил повреждение. Но никто же его стеклянным не называет. У Дениса хронические изменения, обусловленные спецификой вида спорта. Мышцы резко сокращаются, натягиваются.

– Полузащитник, права на которого принадлежат «Реалу», может из-за таких проблем со здоровьем завершить карьеру раньше времени.

– Нет. Из-за этой проблемы его карьера точно не сократится. Просто есть такое мнение, что каждый спортсмен в определенный период своей карьеры, подвержен травмам. Я уверен, что в начале следующего сезона он уже выйдет на поле и забудет о былых проблемах, – сказал Безуглов.