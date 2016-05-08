Энрике: «Надеюсь, «Барселона» аккуратно проведет последнюю игру и завоюет чемпионство»

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике после разгромной победы в поединке 37-го тура Примеры над «Эспаньолом» (5:0) подчеркнул, что победа его команды в чемпионате Испании будет заслуженной, учитывая то, сколько времени сине-гранатовые лидировали в гонке за титул.

«Наше чемпионство будет заслуженным, если учесть, сколько времени мы провели на вершине турнирной таблицы. Надеюсь, мы аккуратно проведем последнюю игру и завоюем титул.

Рано пока говорить о завершении гонки. Вы только посмотрите, что сегодня произошло с «Атлетико»: команда, потерявшая шансы остаться в Примере, взяла вверх над одним из лучших коллективов Испании и Европы.

На протяжении всего чемпионата мы наблюдали за невероятной конкуренцией, и мы должны довести все до логического конца на следующей неделе», – сказал Энрике.