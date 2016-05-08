«Тоттенхэм» завоевал право на участие в групповом турнире ЛЧ-2016/17

«Тоттенхэм» завоевал право на участие в групповом турнире Лиги чемпионов-2016-17 по итогам 37-го тура АПЛ. Это стало возможным благодаря ничьей в поединке между «Манчестер Сити» и «Арсеналом» (2:2). Сами «шпоры» потерпели в родных стенах поражение от «Саутемптона» (1:2), но несмотря на это, теперь они точно не опустятся ниже третьей строчки в турнирной таблице.

«Тоттенхэм» – 15-я команда, которая примет участие в розыгрыше самого престижного клубного европейского турнира в следующем сезоне. Оставшиеся два путевки от АПЛ оспорят «Арсенал» (третье место, 68 очков), «Манчестер Сити» (четвертое, 65) и «Манчестер Юнайтед» (пятое, 63). Кроме того, стоит отметить, что «красным дьяволам» предстоит сыграть еще две встречи, а не одну, как у конкурентов.