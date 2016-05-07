«Реал» и «Валенсия» завтра обсудят дальнейшее будущее Черышева

Дальнейшая судьба хавбека «Валенсии» Дениса Черышева, принадлежащего «Реалу», решится завтра на переговорах между спортивным директором «летучих мышей» Хесусом Гарсией Питархом и генеральным директором "сливочных» Хосе Анхелем Санчесом. Встреча между представителями клубов пройдет на арене мадридцев «Сантьяго Бернабеу». Кроме того, участниками переговоров станут президенты обоих клубов – Флорентино Перес и Лайхун Чан.

Сообщается, что «Валенсия» намерена продлить аренду россиянина, срок которой истекает в конце нынешнего сезона. Как ранее информировали СМИ, «галактикос» готовы расстаться с футболистом за 15 миллионов евро.

Черышев не сможет больше принять участия в играх в этом сезоне по причине повреждения мышцы левого бедра, полученного в поединке 36-го тура Примеры с «Вильярреалом» (0:2).