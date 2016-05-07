АПЛ. «Лестер» в ранге чемпиона принимает «Эвертон»

Сегодня состоится матч 37-го тура чемпионата Англии, в котором новоиспеченный чемпион «Лестер» примет «Эвертон». У «лис» есть отличная возможность порадовать родную публику первой победой в статусе чемпиона.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона. Начало игры в 19:30 по мск.