Лига 1. «Лион» и «Монако» определят судьбу второго места

Сегодня состоится матч 37-го тура чемпионата Франции, в котором «Лион» примет «Монако». Обе команды по итогам 36-ти туров набрали по 62 очка и сегодняшний матч очень важен в плане борьбы за вторую строчку турнирной таблицы.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона. Начало игры в 22:00 по мск.