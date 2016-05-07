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  • Раньери: «Убью игроков своими руками, если празднование чемпионства скажется на игре»

Раньери: «Убью игроков своими руками, если празднование чемпионства скажется на игре»

7 мая 2016, 01:29
11

Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери поделился ожиданиями перед матчем 37-го тура АПЛ против «Эвертона».

Наставник прокомментировал историю трехлетней давности, когда «Лестер», обеспечив себе выход из Чемпионшипа в АПЛ, проиграл домашний матч «Брайтону» со счетом 1:4 и прервал серию из 21 встречи без поражений.

«Они тогда проиграли, да, кто-то рассказывал мне. Если это случится снова, я убью их своими собственными руками.

Конечно, они отмечают чемпионство, это великое достижение для каждого. Я очень счастлив, когда вижу, что счастливы город и фанаты.

Но игроки очень хорошо тренировались в четверг, и я жду хорошей игры в субботу против «Эвертона».

Я наблюдал за тренировкой –все было хорошо. Сейчас важно очистить разум и дальше делать свою работу. Это все очень мило, но наша работа – играть в футбол.

Мы чемпионы, но «Эвертон» захочет обыграть нас, так что нужно вернуться к работе», – сказал Раньери.

Источник: Mirror.co.uk
Англия. Премьер-лига Лестер Раньери Клаудио
Комментарии (11)
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Aiur
1462578583
Красава!
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RealArsenal
1462578648
Так из и надо!
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alex kidn
1462589220
Ну проиграют два матча, это уже ничего не изменит
Ответить
Lexa_Lexa
1462601488
Да пусть бухают, заслужили
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SERG63
1462602347
ПСЖ тоже после чемпионства отдали очки.Все живы здоровы.
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Arhadiavol
1462608524
Правильно, отмечать надо по окончании сезона
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KWN37
1462611879
Не убьет, сам еще с каждым чокнется...Такое дело заворотили, теперь можно и булки расслабить.Молодцы, парни, можно и нужно начать отмечать.
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MrVanes-Zenit
1462612513
Этот дядька лучший
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koli4ka
1462613974
Кто нить знает, как БУХАЮТ англичане? ВАУ-ХА-ХА-ХА!!! до полной белой гарячки...
Ответить
dzhanavar
1462627694
Ты супер.Клаудио))))) Всевышний вознаградил тебя за твое умение терпеть. Ты терпел всю карьеру,и заслужил вписать свое имя в историю футбола!!! Поздравляю!!!
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