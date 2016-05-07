Раньери: «Убью игроков своими руками, если празднование чемпионства скажется на игре»

Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери поделился ожиданиями перед матчем 37-го тура АПЛ против «Эвертона».

Наставник прокомментировал историю трехлетней давности, когда «Лестер», обеспечив себе выход из Чемпионшипа в АПЛ, проиграл домашний матч «Брайтону» со счетом 1:4 и прервал серию из 21 встречи без поражений.

«Они тогда проиграли, да, кто-то рассказывал мне. Если это случится снова, я убью их своими собственными руками.

Конечно, они отмечают чемпионство, это великое достижение для каждого. Я очень счастлив, когда вижу, что счастливы город и фанаты.

Но игроки очень хорошо тренировались в четверг, и я жду хорошей игры в субботу против «Эвертона».

Я наблюдал за тренировкой –все было хорошо. Сейчас важно очистить разум и дальше делать свою работу. Это все очень мило, но наша работа – играть в футбол.

Мы чемпионы, но «Эвертон» захочет обыграть нас, так что нужно вернуться к работе», – сказал Раньери.