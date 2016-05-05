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Бубнов: «Спартак» является фаворитом в матче с «Динамо»

5 мая 2016, 12:09
10

Бывший защитник «Спартака» и «Динамо» Александр Бубнов поделился ожиданиями от предстоящего матча 27-го тура чемпионата России между красно-белыми и бело-голубыми.

«После выигрыша у «Локомотива» «Спартак» неожиданно вернулся к борьбе за пятое место, дающее право играть в Лиге Европы. Тем более и «Терек» резко сбавил, потеряв кучу очков в последних турах. Спартаковцам нужно обыгрывать «Динамо» и рассчитывать на победу «Ростова».

Интересно, какое решение примет Дмитрий Аленичев по поводу Боккетти. Защитник вернется после дисквалификации, и захочет ли он разрушать сыгравшую на отлично связку ПуцкоКутепов — ещe вопрос. Не исключаю варианта, при котором Боккетти отправится на фланг обороны, ведь в «Рубине» при Курбане Бердыеве он частенько там играл. В любом случае фаворитом предстоящего матча считаю «Спартак», – отметил Бубнов.

Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига Динамо Спартак Бубнов Александр
Комментарии (10)
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serhz
1462441439
Какое пятое место ? -случайная победа , разрыв пять очков --с Тереком битва за шестое место !! .
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Диктор
1462443708
Оооооо Бубен пробубнел,да это мы и без тебя знаем перебезчик вонючий.
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VVM1964
1462446196
БУБНОВ - МОЛЧИ И ДЕРЖИ ПАЛЬЦЫ КРЕСТИКОМ , ЧТО БЫ НЕ СГЛАЗИТЬ !!!
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ilichkadr
1462446690
У нынешнего Динамо все фавориты, даже Анжи......
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eleng
1462447331
Интересно, Бубнов с блокнотом сидит чтобы выявить ТТД или потом, анализируя матч с повторами, выводит. Думаю, что будет хороший матч. Оба тренера и клубы не в простой ситуации. Динамо, практически, на стыке. Пусть победит тот, кто сильнее.
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koli4ka
1462452733
опять эксперт попадет пальцем в небо, пердон в ***опу
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FanatSerj
1462452983
Капитан очевидность. Лучше что в этом матче можно ждать от Динамо это то чтобы не пропустили,а забивать они не могут. Сложно с таким подходом хоть в каком матче быть фаворитом.
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Barsuk52
1462454031
бубнов слава богу не особо разбирается в футболе
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ntaram
1462456578
В кои веки хоть что то положительно о Спартаке !
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Apocalypse
1462693563
Да ты Кэп!
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