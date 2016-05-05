Бубнов: «Спартак» является фаворитом в матче с «Динамо»

Бывший защитник «Спартака» и «Динамо» Александр Бубнов поделился ожиданиями от предстоящего матча 27-го тура чемпионата России между красно-белыми и бело-голубыми.

«После выигрыша у «Локомотива» «Спартак» неожиданно вернулся к борьбе за пятое место, дающее право играть в Лиге Европы. Тем более и «Терек» резко сбавил, потеряв кучу очков в последних турах. Спартаковцам нужно обыгрывать «Динамо» и рассчитывать на победу «Ростова».

Интересно, какое решение примет Дмитрий Аленичев по поводу Боккетти. Защитник вернется после дисквалификации, и захочет ли он разрушать сыгравшую на отлично связку Пуцко — Кутепов — ещe вопрос. Не исключаю варианта, при котором Боккетти отправится на фланг обороны, ведь в «Рубине» при Курбане Бердыеве он частенько там играл. В любом случае фаворитом предстоящего матча считаю «Спартак», – отметил Бубнов.