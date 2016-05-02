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«Рома» поборется за второе место в матче с «Дженоа»

2 мая 2016, 19:08

«Рома» обеспечила себе участие в Лиге чемпионов на следующий сезон, однако борьба за второе место, дающее право начать борьбу за главный еврокубок с группового этапа, а не с квалификационного раунда, продолжается. Для выполнения задачи мотивированным римлянам нужно сначала обыгрывать «Дженоа», а также ждать осечек «Наполи».

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Источник: Бомбардир.ру
Италия. Серия А Дженоа Рома
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