Слуцкий: «Широков и Головин готовятся к игре с «Зенитом», по Фернандесу есть вопросы»

Главный тренер московского ЦСКА Леонид Слуцкий рассказал о состоянии полузащитников команды Романа Широкова и Александра Головина, а также защитника Марио Фернандеса в преддверии финальной игры за Кубок России против «Зенита», которая состоится в понедельник 2 мая.

«Широков болел, сейчас чувствует себя нормально, готовится к игре. Головин тоже и вчера, и сегодня работал в группе. Фернандес в воскресенье тоже занимался наравне со всеми. Каково состояние Марио после сотрясения? По Фернандесу есть вопросы. Головин и Широков точно готовятся к игре», – сообщил Слуцкий.