Раньери: «Я расслаблен перед матчем с «МЮ»

Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери поделился ожиданиями накануне матча 36-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед». В случае победы «Лестер» досрочно станет чемпионом Англии.

«Для нас важно показать идеальную игру, мы должны провести лучший выездной матч в этом сезоне.

Я расслаблен, потому что наблюдаю за своими игроками. Когда я вижу, что футболисты хорошо тренируются, наслаждаются борьбой и помогают друг другу, то я спокоен», – сказал Раньери.

Матч «Манчестер Юнайтед» – «Лестер» состоится в воскресенье, 1 мая. Начало – в 16:05 по московскому времени.