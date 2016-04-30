Виллаш-Боаш: «Матч с «Ростовом»? Мы про него уже забыли»

Главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш рассказал о подготовке команды к финалу Кубка России, который состоится 2 мая.

«Самое большое значение имеет предыдущая игра, про матч с «Ростовом» мы уже забыли. Мы еще не решили, каким образом будем играть с ЦСКА. Обе команды могут сыграть и в привычном стиле, но могут быть и сюрпризы. Все готовы к финалу. Есть еще время. Мы с ЦСКА находимся в равных условиях. Леонид Слуцкий восстанавливает команду после матча чемпионата, он попробует что-то на тренировках, мы попробуем. Мы еще должны учитывать потерю Данни.

Это последний мой матч против ЦСКА? Не нужно уделять внимание личным вопросам: все хотят победить в Кубке. Мы находимся в одинаковых условиях с ЦСКА», — заключил Виллаш-Боаш.