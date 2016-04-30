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  • «Манчестер Юнайтед» поборется с «Атлетико» за футболиста «Палмейраса»

«Манчестер Юнайтед» поборется с «Атлетико» за футболиста «Палмейраса»

30 апреля 2016, 07:17
3

Нападающий «Палмейраса» Габриэл Жезус в ближайшее время может оказаться в одном из топ-чемпионатов. В частности, предложение уже сделали «Манчестер Юнайтед» и «Атлетико». 19-летний игрок уже провел 54 матча за свой клуб, в которых отметился 15 голами.

Согласно договоренностям, для «МЮ» сумма отступных за игрока равна 24 миллионам евро. «Атлетико» для гарантированного подписания придется заплатить 30 миллионов. Тем не менее, оба клуба продолжают переговоры с целью снизить стоимость игрока.

Источник: Sportwitness
Бразилия. Серия А Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Атлетико
Комментарии (3)
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Kano
1461991708
В Атлетико пусть идет.
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LOKOfanatik19
1461994164
Давай Парень в МЮ, у нас с напами проблема, да их вообще нету, только Рэшфорд и все...
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Недовольный
1462027904
Выбор очевиден,Атлетико.Не в МЮ же к конченому неудачнику Ван Каллу идти который тратит миллионы,ничего добиться не может,а потом кричит что состав гумно и нужны еще игроки,и дело не в нём совершенно.Диего вырастит из тебя отличного игрока
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