«Манчестер Юнайтед» поборется с «Атлетико» за футболиста «Палмейраса»

Нападающий «Палмейраса» Габриэл Жезус в ближайшее время может оказаться в одном из топ-чемпионатов. В частности, предложение уже сделали «Манчестер Юнайтед» и «Атлетико». 19-летний игрок уже провел 54 матча за свой клуб, в которых отметился 15 голами.

Согласно договоренностям, для «МЮ» сумма отступных за игрока равна 24 миллионам евро. «Атлетико» для гарантированного подписания придется заплатить 30 миллионов. Тем не менее, оба клуба продолжают переговоры с целью снизить стоимость игрока.