Марсело: «Реал» способен справиться с «Манчестер Сити» и без Роналду»

Защитник «Реала» Марсело выразил уверенность, что его команде удастся пройти «Манчестер Сити» в полуфинале Лиги чемпионов без помощи нападающего Криштиану Роналду. Напомним, сегодня стало известно, что португальский форвард, не сыгравший в первой встрече, может пропустить и ответную.

«Знаем, как нужно играть без Роналду. Способны победить «Сити» и без его участия. Конечно, его отсутствие в столь важном противостоянии стало шоком для нас. Однако Лукас Васкес и Хесе показывают хорошую игру в этом сезоне. Думаю, они смогут заменить Криштиану», – сказал Марсело.