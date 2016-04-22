Раньери: «Без Варди наша стратегия будет другой»

Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери прокомментировал дисквалификацию нападающего Джейми Варди. Футболист пропустит матч 35-го тура АПЛ против «Суонси» из-за удаления в игре с «Вест Хэмом» (2:2).

«Мы знаем, что его не будет в одном матче. Он не был счастлив, но с радостью тренировался. Мы знаем правила дисквалификации и сосредоточены на своей игре, нет проблем. Все нормально, и мы думаем о следующей встрече.

Я не хочу тратить свою энергию на это, я сфокусирован на «Суонси».

Нам придется что-то изменить. Без Варди наша стратегия будет другой, но нужно дождаться воскресенья», – сказал Раньери.