Раньери: «Лестер» в Лиге чемпионов, дили-динь, дили-дон»

Главный тренер «Лестер Сити» Клаудио Раньери поделился впечатлениями от попадания его команды в следующий розыгрыш Лиги чемпионов.
«Теперь мы в Лиге чемпионов, дили-динь, дили-дон. Попав туда, мы продолжаем бороться за чемпионство в АПЛ.
Благодарю персонал, всех футболистов, а также болельщиков за прекрасную работу, которую они проделали. Это кажется невероятным, но «Лестер» может стать чемпионом Англии», – сказал итальянский специалист.
Напомним, что по итогам 34-х туров АПЛ «Лестер» располагается на первой строчке в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на пять очков.
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Источник: ФК «Лестер Сити»