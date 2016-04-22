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  • Бышовец: «Получится ли у «Зенита» пробить оборону «Ростова»?»

Бышовец: «Получится ли у «Зенита» пробить оборону «Ростова»?»

22 апреля 2016, 07:48
17

Известный российский специалист Анатолий Бышовец отметил игру в обороне «Ростова», которую будет сложно пробить футболистам «Зенита» в предстоящем воскресном матче.

«Мне кажется, игра с «Амкаром» была менее энергозатратна, чем можно было ожидать. В этом смысле она не повлияет на подготовку к матчу с «Ростовом», тем более что время для восстановления достаточно. К тому же по структуре игры «Амкар» и «Ростов» чем-то похожи. Обе команды идут в контр­атаку, пытаются сыграть надежно в обороне.

Единственная разница в том, что желто-синие играют в пять защитников, плюс в центральной зоне выходят два «опорника», которые цементируют оборону команды. Такую насыщенную оборону всегда очень сложно пробить. Посмотрим, получится ли это у «Зенита», – считает Бышовец.

Матч 25-го тура российской Премьер-лиги «Ростов» – «Зенит» состоится в воскресенье, 24 апреля, в 19:30 по московскому времени.

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Россия Ростов Зенит Бышовец Анатолий
Комментарии (17)
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hmelarj
1461311632
одного гола может не хватить-ростов больно кусается в контратаках.
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vgarakh
1461311964
Не получится пробить оборону Ростова, даже не мечтайте, а вот оборону Зенита, Ростов пощекочет и очень весело.
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Zeff
1461315932
Ростов до первого гола поживёт. Потом посыпется.
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Serjoga
1461331545
Ростов! Даешь победу!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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koli4ka
1461340323
цыска то же приезжал недавно в Ростов...за победой
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