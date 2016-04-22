Бышовец: «Получится ли у «Зенита» пробить оборону «Ростова»?»

Известный российский специалист Анатолий Бышовец отметил игру в обороне «Ростова», которую будет сложно пробить футболистам «Зенита» в предстоящем воскресном матче.

«Мне кажется, игра с «Амкаром» была менее энергозатратна, чем можно было ожидать. В этом смысле она не повлияет на подготовку к матчу с «Ростовом», тем более что время для восстановления достаточно. К тому же по структуре игры «Амкар» и «Ростов» чем-то похожи. Обе команды идут в контр­атаку, пытаются сыграть надежно в обороне.

Единственная разница в том, что желто-синие играют в пять защитников, плюс в центральной зоне выходят два «опорника», которые цементируют оборону команды. Такую насыщенную оборону всегда очень сложно пробить. Посмотрим, получится ли это у «Зенита», – считает Бышовец.

Матч 25-го тура российской Премьер-лиги «Ростов» – «Зенит» состоится в воскресенье, 24 апреля, в 19:30 по московскому времени.