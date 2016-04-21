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Гамула: «У «Ростова» нет груза ответственности»

21 апреля 2016, 12:57
8

Бывший главный тренер «Ростова» Игорь Гамула считает, что донская команда имеет все шансы на победу в предстоящей встрече с «Зенитом».

«Ростов» сейчас на ходу, команда много матчей не пропускает. У нее нет груза ответственности, что нужно обязательно выиграть золотые медали, таких задач никто не ставил. «Ростов» не думает о том, что борется за чемпионство, а готовится к каждой конкретной игре. Я уверен, что Курбан Бердыев скрупулезно разбирает все ситуации, которые могут быть на поле, и подскажет футболистам, как играть. У «Ростова» будет настрой, желание, в городе огромный ажиотаж, билеты на матч найти невозможно.

У «Зенита» очень квалифицированные футболисты, которых сложно остановить. Но за счет тактики, разбора игры это можно сделать. Бердыев постарается перекрыть все возможные ходы. Матч Кубка России с «Амкаром» показал, что можно остановить атаку петербуржцев. Я думаю, что футболисты «Ростова» не ударят в грязь лицом и постараются как минимум не проиграть. Они будут играть на своем поле, что придаст им сил. Ожидается хороший матч, будет интересная игра.

У «Зенита» был долгий перелет в Пермь, игра заняла 120 минут. У «Ростова» есть в этом плане некоторые плюсы. Но «Зенит» все-таки одержал победу, значит, пребывает в хорошем психологическом состоянии», – рассказал Гамула.

Матч 25-го тура российской Премьер-лиги «Ростов» – «Зенит» состоится в воскресенье, 24 апреля.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Россия Ростов Зенит Бердыев Курбан Гамула Игорь
Комментарии (8)
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vgarakh
1461234366
Удачи Ростову!!!
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Jiver
1461234435
Верим в Команду!
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FanatSerj
1461244580
Да есть хорошие факторы для Ростова, вот Карасев конечно далеко не лучший вариант для клуба, уж больно он "нежно" судит, побороться не дает, ну посмотрим как оно будет.
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koli4ka
1461247004
И груза нет и денег то же нет, печалька однако...
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15426378s
1461248073
За Ростовом, ПОБЕДА!!!!
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Black Giz
1461255641
Желто-синие самые сильные! Вперед, Сельмаш!
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