Кубок России. «Зенит» в серии пенальти завоевывает путевку в финал

В матче 1/2 финала Кубка России «Зенит» в Перми переиграл «Амкар» в серии послематчевых пенальти и добыл путевку на решающий поединок турнира. Счет окрыли хозяева усилиями Брайана Идову, однако петербуржцы смогли отыграться незадолго до перерыва благодаря Хави Гарсии. Больше голов в основное и дополнительное время зрители так и не увидели, а в серии 11-метровых ударов все тот же Гарсия своим точным ударом вывел сине-бело-голубых в финал.

Кубок России. 1/2 финала

Амкар (Пермь) – Зенит (Саект-Петербург) – 1:1 (1:1, 0:0, 3:4 в серии пенальти)

Голы: 1:0 – Идову, 19; 1:1 – Гарсия, 41.

Амкар: Селихов, Идову, Занев, Белоруков, Зайцев, Комолов (Джикия, 105+1), Гол (Шаваев, 100), Огуде, Баланович, Анене (Пеев, 67), Прудников.

Зенит: М. Кержаков (Лодыгин, 120), Кришито, Нету, Гарай, Смольников, Юсупов, Хави Гарсия, Витсель, Шатов, Кокорин (Дзюба, 72), Халк.

Предупреждения: Кокорин, 32; Юсупов, 59; Белоруков, 62; Гарай, 73; Селихов, 87; Занев, 102; Огуде, 87