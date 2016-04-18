Витсель может остаться в «Зените»

Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель признался, что не торопится говорить о своем уходе из санкт-петербургского клуба.

«Я стараюсь не открывать газеты и не узнавать никаких новостей, но вот друзья и родственники постоянно мне звонят и говорят, что на этот раз про меня написали. Поэтому никуда от этого не деться.

Замечательно, если такие большие клубы интересуются мной, но сейчас я думаю только о «Зените» и о том, как выиграть чемпионат России.

Я никогда не закрывал для себя дверь в «Зенит». Знаете, вокруг все постоянно говорят, что я уже точно ухожу, но я пока не собираюсь переворачивать эту страницу», – заявил Витсель.

Напомним, что ходят слухи об интересе к бельгийцу со стороны «Ромы», «Милана», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма». По данным Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста оценивается в 28 миллионов евро.