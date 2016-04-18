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Витсель может остаться в «Зените»

18 апреля 2016, 09:28
8

Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель признался, что не торопится говорить о своем уходе из санкт-петербургского клуба.

«Я стараюсь не открывать газеты и не узнавать никаких новостей, но вот друзья и родственники постоянно мне звонят и говорят, что на этот раз про меня написали. Поэтому никуда от этого не деться.

Замечательно, если такие большие клубы интересуются мной, но сейчас я думаю только о «Зените» и о том, как выиграть чемпионат России.

Я никогда не закрывал для себя дверь в «Зенит». Знаете, вокруг все постоянно говорят, что я уже точно ухожу, но я пока не собираюсь переворачивать эту страницу», – заявил Витсель.

Напомним, что ходят слухи об интересе к бельгийцу со стороны «Ромы», «Милана», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма». По данным Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста оценивается в 28 миллионов евро.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Трансферы Зенит Витсель Аксель
Комментарии (8)
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BarcelonianDestroyer
1460961599
Как в зените ему никто платить не будет,да и игрок неплохой.Пусть останется
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Тяп-Ляп.
1460962366
А Собачка???
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timpers
1460964211
Форум о договорных матчах dogz.tibidohs.ru
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ДАША Д
1460968295
Видать зарплату Витселя кроме Зенита никому не потянуть.
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Tri
1460968492
Витсеть выполняет много черновой работы, его перехваты в центре поля дорогово стоят, он нужен Зениту, и я буду рад если он останется.
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Den4ik111
1460968613
Это будет отлично
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reg57
1460969723
время покажет
Ответить
dak180990
1460969774
Я Рад За ЗЕНИТ
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