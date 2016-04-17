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  • АПЛ. «Лестер» в меньшинстве спас ничью с «Вест Хэмом», «Ливерпуль» обыграл «Борнмут»

АПЛ. «Лестер» в меньшинстве спас ничью с «Вест Хэмом», «Ливерпуль» обыграл «Борнмут»

17 апреля 2016, 17:23
7

В матче 34-го тура АПЛ лидер чемпионата «Лестер» вырвал ничью с «Вест Хэмом» – 2:2. Отметим, что автор первого забитого мяча Джейми Варди после перерыва получил вторую желтую карточку и оставил «лис» в меньшинстве.

В другой встрече «Ливерпуль» в гостях разобрался с «Борнмутом».

Чемпионат Англии. АПЛ. 34-й тур

Борнмут – Ливерпуль – 1:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Фирмино, 41; 0:2 – Старридж, 45; 1:2 – Кинг, 90.

Лестер – Вест Хэм – 2:2 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Варди, 18; 1:0 – Кэрролл, 83 (с пенальти); 1:2 – Крессуэлл, 86; 2:2 – Ульоа, 90 (с пенальти).

Удаление: Варди, 56.

Календарь АПЛ

Турнирная таблица АПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Лестер Борнмут Ливерпуль Вест Хэм
Комментарии (7)
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Killofwrath
1460903398
спасибо судbе скажите, Вест-Хэм
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denis_klevtsoff
1460903623
нормально
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Liverpool-The-Best
1460903731
Судьи что то сегодня в АПЛ мудрят!)))
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sold93
1460905794
судья продажная
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zxcvb44
1460908514
Теперь еще и дисквалификация... Тяжело Лестеру придется.
Ответить
griezmann_7
1460908540
А ведь помнится,как Борнмут на классе разобрался с Середняк Юнайтед. Молодцы Лайвер.С победой
Ответить
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