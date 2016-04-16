«Торино» намерен добиться возвращения себе титула чемпиона Италии 1927-го года

Президент «Торино» Урбано Каиро намерен приложить все усилия для возвращения клубу титула чемпиона Италии сезона-1926/27. Он уже подготовил соответствующие материалы для Федерации футбола Италии, которые доказывают, что титул у бордовых был отобран незаконно.

«Быки» обвинялись в подкупе игрока «Ювентуса» Луиджи Аллеманди одним из членов руководства клуба накануне очной встречи, за что и были лишены титула. Отмечается, что сам Аллеманди никогда не заявлял о получении какого-либо денежного вознаграждения.

Таким образом, «Торино» станет семикратным обладателем скудетто, если клубу все же удастся вернуть звания чемпиона Италии 1927-го года.