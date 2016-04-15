Зидан не считает «Манчестер Сити» легким соперником

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан, подводя итоги жеребьевки 1/2 финала Лиги чемпионов, подчеркнул, что у «Манчестер Сити» хорошая команда.

«Конечно, такой клуб, как «Реал», всегда будет считаться фаворитом, но наш соперник имеет в своем составе очень хороших исполнителей, поэтому я не хочу даже и думать о том, что «Сити» будет легким соперником. До этого подобное говорили про «Вольфсбург», но все видели, с чем нам пришлось иметь дело.

Уверен, нас ждет серьезное противостояние. Рад, что ответный поединок мы проведем на своем поле», – сказал Зидан.