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  • Газзаев: «Чем быстрее Слуцкий определится, где он будет в дальнейшем работать, тем лучше будет для ЦСКА, и для сборной»

Газзаев: «Чем быстрее Слуцкий определится, где он будет в дальнейшем работать, тем лучше будет для ЦСКА, и для сборной»

15 апреля 2016, 00:33
10

Экс-наставник ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев рассказал о своем отношении к совмещению постов главного тренера армейцев и национальной команды Леонидом Слуцким.

«Я неоднократно выступал и говорил, что совмещать пост главного тренера в клубе и сборной нельзя. Вообще, у нас какая-то мода пошла на совмещения в сборной. Наверное, нет достойных людей, которые бы отдельно работали.

Совмещение мешает работать. Чем быстрее Слуцкий определится с тем, где он будет в дальнейшем работать, тем лучше будет для клуба, и для сборной. Какой бы объективный не был тренер, он будет субъективно подходить к комплектованию сборной. На своем собственном примере я об этом говорю. Всегда будет присутствовать конфликт интересов – этого нельзя допускать.

Если бы совмещение приносило бы пользу, то в Европе уже давно ведущие тренеры совмещали работу в клубах и сборных. Это невозможно ни физически, ни морально. В советское время были совмещения. И чего мы добились? Да, был успешный момент в 1988 году, когда мы попали в финал чемпионата Европы при Лобановском… Исключения из правил бывают, но на постоянной основе результатов у нас не было. Я сам тренировал и сам понимаю, насколько это сложно. А у нас это повсеместная практика, как будто мы самые умные и продвинутые», – отметил Газзаев.

Россия. Премьер-лига Чемпионат Европы Россия ЦСКА Газзаев Валерий Слуцкий Леонид
Комментарии (10)
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арейская
1460675786
В общем-то он прав, каким бы объективным не был тренер, он всё равно будет стараться наигрывать игроков своей команды
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woyser
1460685956
В России на данный момент вообще нет объективных тренеров. Естественно, совмещение постов, только минус.
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maior-60
1460688643
"Рыба гниет с головы". Должны быть единые правила и условия для всех тренеров, которые должны неукоснительно соблюдаться. А то у нас "индивидуальный подход". Этому нельзя совмещать, этому можно. Позиция Слуцкого ясна и понятна: из клуба уходить нет никакого резона, а вдруг сборная провалится...
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sprint5
1460690169
во всем мире тренеры не совмещают две должности
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pivovar
1460700149
Леня это твой шанс. Проявишь себя со сборной. И прямая дорога в европейский топ клуб.
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Garrincha58
1460702287
да пусть совмещает что вам жалко что ли Мутко же тоже совмещает а результат вы сами видите нигде нет порядка да у нас все готовы сидеть не на двух а на трех стульях лишь бы бабла по больше срубить
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андрей андреев
1460738735
В Германии Лёв сколько лет уже? И победы есть и поражения. Ничего работает себе и работает.Никто же не кричит-Гвардиолу в сборную
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OOOVVV.
1460739733
Да ладно,пусть качается на двух стульях))))) Главное чтоб удачно качалось ему и Сборной России.
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Zeff
1461004430
Пусть ЦСКА гробит.
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