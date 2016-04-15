Газзаев: «Чем быстрее Слуцкий определится, где он будет в дальнейшем работать, тем лучше будет для ЦСКА, и для сборной»

Экс-наставник ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев рассказал о своем отношении к совмещению постов главного тренера армейцев и национальной команды Леонидом Слуцким.

«Я неоднократно выступал и говорил, что совмещать пост главного тренера в клубе и сборной нельзя. Вообще, у нас какая-то мода пошла на совмещения в сборной. Наверное, нет достойных людей, которые бы отдельно работали.

Совмещение мешает работать. Чем быстрее Слуцкий определится с тем, где он будет в дальнейшем работать, тем лучше будет для клуба, и для сборной. Какой бы объективный не был тренер, он будет субъективно подходить к комплектованию сборной. На своем собственном примере я об этом говорю. Всегда будет присутствовать конфликт интересов – этого нельзя допускать.

Если бы совмещение приносило бы пользу, то в Европе уже давно ведущие тренеры совмещали работу в клубах и сборных. Это невозможно ни физически, ни морально. В советское время были совмещения. И чего мы добились? Да, был успешный момент в 1988 году, когда мы попали в финал чемпионата Европы при Лобановском… Исключения из правил бывают, но на постоянной основе результатов у нас не было. Я сам тренировал и сам понимаю, насколько это сложно. А у нас это повсеместная практика, как будто мы самые умные и продвинутые», – отметил Газзаев.